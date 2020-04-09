Мир из-за коронавируса переходит в онлайн: топ-5 самых популярных мобильных приложений

Количество загрузок мобильных приложений в условиях пандемии коронавируса увеличилось в мире на 5-15%. Наиболее загружаемыми приложениями по итогам квартала стали приложения соцсетей TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger.

Количество загрузок мобильных приложений в первом квартале 2020 года в условиях пандемии коронавируса увеличилось в мире на 5-15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Читайте такжеВ Британии жгут вышки 5G-связи для "борьбы" с коронавирусом

Об этом свидетельствуют результаты исследования международного аналитического центра App Annie.

В частности, количество загрузок из интернет-магазина приложений Google Play от компании Google увеличилось на 5% - до 22,5 млрд загруженных приложений, из магазина мобильных приложений AppStore от компании Apple – на 15% (до 9 млрд).

Наиболее загружаемыми приложениями по итогам квартала стали приложения соцсетей TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram и Messenger.

Также в первом квартале 2020 года выросли расходы на приобретение мобильных приложений – на 5% по сравнению с первым кварталом прошлого года. В частности, на покупку приложений из Google Play пользователи потратили 8,3 млрд долл., из AppStore – 15 млрд долл.

Согласно исследованию, в первом квартале 2020 года время пользования мобильными приложениями возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию международной аналитической компании Kantar, глобальное потребление интернета с момента объявления Всемирной организацией здравоохранения эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта увеличилось на 70% по сравнению с предшествующим периодом.

Справка УНИАН. App Annie – международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка мобильных приложений. Имеет офисы в США, Канаде, Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Великобритании, Нидерландах, Германии и Франции.