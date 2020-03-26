В Минцифры анонсировали запуск мобильного приложения для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции

Министр уверяет, что программа не будет следить за гражданами.

Министерство цифровой трансформации на следующей неделе запустит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

С помощью этого приложения будет осуществляться обязательный контроль для больных коронавирусом и добровольный контроль для самоизолированных с помощью данных геолокации и FaceID (сканер объёмно-пространственной формы лица человека).

«Сразу успокою – никакого «большого брата» или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. По-другому эпидемию не остановить», - написал он.

Также приложение даст возможность больным COVID-19 заказывать онлайн продукты питания и лекарства.

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Кроме того, Федоров анонсировал изменения в приложение «Дія», предусматривающие возможность мониторинга потенциального контакта с больным.

«Следующим шагом станет введение в «Дія» возможности мониторинга потенциального контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и так далее. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого геотаргетинга (слежки)», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить более 20 образовательных онлайн-курсов по цифровой грамотности до конца этого года.

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Минцифры создало обзорный образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей», в котором учителям будет предоставлена информация об интернет-платформах дистанционного обучения.

25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.