Интернет в села: мобильным операторам разрешили получить новые лицензии на 4G

Это разрешение на досрочное внедрение технологии четвертого поколения мобильной связи 4G в диапазоне низких частот позволит существенно улучшить покрытие территории нашей страны скоростной связью.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение предоставить трем крупнейшим мобильным операторам Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell разрешение на досрочное внедрение технологии четвертого поколения мобильной связи 4G в диапазоне низких частот, что позволит существенно улучшить покрытие территории нашей страны скоростной связью.

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Об этом сообщили в пресс-службе НКРСИ со ссылкой на итоги сегодняшнего заседания регулятора.

"С выполнением принятого решения НКРСИ будет достигнута цель внедрения радиотехнологии LTE в так называемых низких диапазонах частот (ниже 1 ГГц), что позволит существенно улучшить покрытие территории Украины связью и доступность услуг мобильного широкополосного доступа", - отмечается в сообщении.

В НКРСИ также подчеркнули, что это решение является результатом проведенного комплекса действий по внедрению новейших радиотехнологий в диапазонах частот 800-900 МГц.

В частности, согласно решению НКРСИ, мобильный оператор Vodafone получил разрешение на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 900−905 МГц / 945−950 МГц. Лицензия для досрочного внедрения радиотехнологии будет выдана сроком на 15 лет, начиная с 1 июля текущего года (по 1 июля 2035 года).

Мобильный оператор "Киевстар" получил от регулятора разрешение на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 и e-GSM на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 888,8−895 МГц / 933,8−940 МГц. Лицензия для досрочного внедрения радиотехнологии будет выдана сроком на 20 лет.

lifecell получил от регулятора разрешение на досрочную смену радиотехнологии GSM-900 на радиотехнологию IMT в полосах радиочастот 895−900 МГц / 940−945 МГц. Лицензия для досрочного внедрения радиотехнологии будет выдана сроком на 5 лет.

Лицензии начнут действовать с 1 июля и рассчитаны на срок от 5 до 20 лет. Дата полного освоения спектра мобильными операторами - ноябрь 2024 года.

В пресс-службе "Киевстара" со ссылкой на президента компании Александра Комарова сообщили, что возможность использовать частоты 900 МГц для развития радиотехнологии LTE (4G) открывает новые перспективы для телеком-рынка Украины, так как у базовых станций этого диапазона большая дальность действия, по сравнению с диапазонами 1800 и 2600 МГц, что позволит охватить связью 4G большую территорию.

«Для того, чтобы все телеком-операторы смогли запустить 4G на частотах 900 МГц, "Киевстар" добровольно передал государству часть своего спектра в этом диапазоне. Надеемся, что уже скоро мобильный интернет нового поколения появится даже в малых и отдаленных населенных пунктах», - прокомментировал решение регулятора президент "Киевстар".

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины расширил диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного интернета в небольших населенных пунктах и отдаленных регионах, а также позволит пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.

В конце января мобильные операторы Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell подали в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), совместное заявление о перераспределения частот LTE в диапазоне 900 МГц.