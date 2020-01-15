Кабмин расширил диапазон для мобильной связи

Также Гончарук сообщил, что частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры.

Кабинета Министров Украины расширил диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного интернета в небольших населенных пунктах и отдаленных регионах, а также позволит пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.

Читайте такжеКакое будущее ждет технологию 5G: прогнозы и цифры на ближайшие годы

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

"Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете! Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи - это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких селах и отдаленных регионах", - написал он.

Также Гончарук сообщил, что Кабмин принял важное антикоррупционное решение.

"Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в конце октября правительство и четыре мобильных оператора Украины подписали совместный меморандум и утвердили общий план действий, в частности, по реорганизации частотного диапазона 900 МГц.

В Офисе эффективного регулирования ожидают, что в течение полутора лет операторы смогут развить сети с целью обеспечения доступа к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.