Samsung анонсировала беспроводные наушники Galaxy Buds Plus (фото)

Наушники могут похвастаться двумя динамиками, тремя микрофонами и увеличенной автономностью.

Вместе с новыми смартфонами Galaxy S20 и Galaxy Z Flip компания Samsung также анонсировала и беспроводные наушники Galaxy Buds Plus.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Дизайн новинки не претерпел кардинальных изменений по сравнению с устройством предыдущего поколения, однако новая модель может похвастаться рядом улучшений". - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Plus получили по два динамика (для низких и высоких частот), что должно улучшить качество передачи звука. Вместе с тем, в каждом наушнике теперь используется по три микрофона, это призвано повысить качество захвата голоса во время телефонных разговоров. Однако в новинке не реализована функция активного шумоподавления. Зато есть функция быстрого запуска Spotify на смартфоне без извлечения смартфона. Для этого нужно зажать и удерживать левый наушник.

"Ещё одним существенным улучшением стала увеличенная автономность. Беспроводные наушники второго поколения могут работать без подзарядки до 11 часов в режиме прослушивания музыки. Зарядный чехол позволяет увеличить автономность до 22 часов. Благодаря поддержке быстрой зарядки всего за 3 минуты наушники можно зарядить для целого часа прослушивания музыки", - подчеркивает издание.

Беспроводные наушники Galaxy Buds Plus поступят в продажу с 14 февраля по цене 149 долларов. Потребителям будут доступны белый, чёрный и голубой варианты цветового исполнения корпуса.