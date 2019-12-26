АМКУ потребовал от lifecell прекратить рекламу придуманного стандарта 4,5G

В ведомстве отметили, что стандарт у основных операторов один и тот же - 4G, но появляются попытки «дорисовать» качество.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал одному из крупнейших мобильных операторов Украины lifecell прекратить введение в заблуждение потребителей путем распространения недостоверной информации о стандарте мобильной интернет-связи.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

“Рекомендации Антимонопольного комитета, предоставленные lifecell: Прекратить распространение в рекламе сведений о предоставлении услуг мобильного интернета четвертого поколения в стандарте 4.5G. Информирование потребителей об услугах мобильного интернета четвертого поколения осуществлять способом, который не будет вводить в заблуждение потребителей”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы связи ведут неустанную борьбу как за содержание абонентов, так и за прирост количества пользователей.

«Одним из ключевых «козырей» в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и тот же - "4G", то появляются попытки «дорисовать» качество. В нашем случае – с помощью придуманного "4.5G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), признала мобильного оператора lifecell лучшим среди «большой тройки» мобильных операторов Украины («Киевстар», Vodafone и lifecell) по качеству связи в 2018 году.

Справка УНИАН. ООО «Лайфселл» на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcell.