Один из лучших камерофонов года: новый Xiaomi Mi CC9 Pro представлен официально (фото)

DxOMark оценили ее на одном уровне с камерой Huawei Mate 30 Pro.

В Китае состоялась презентация новинок Xiaomi. Центральное место в ней занял новый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro. Вся информация о народном камерофоне Xiaomi Mi CC9 с пентакамерой на 108 Мп просочилась в сеть еще до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

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Теперь можно утверждать с уверенностью: Xiaomi Mi CC9 Pro, который на мировом рынке выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10, — один из лучших камерофонов 2019 года. Собственно, специалисты DxOMark уже протестировали камеру Xiaomi Mi CC9 Pro, поставив ей 121 балл — это ровно столько же, как у лидера рейтинга Huawei Mate 30 Pro, который стоит почти вдвое дороже, пишет itc.ua.

Если говорить о качестве фотографий, что для многих играет большую роль, нежели видео, то Xiaomi Mi CC9 Pro получил 130 баллов, тогда как фотовозможности Huawei Mate 30 Pro специалисты DxOMark в свое время оценили в 132 балла. За видеосъемку новинка Xiaomi получила на два балла больше лидера — 102 балла. В итоге DxOMark присудили Xiaomi Mi CC9 Pro второе место, а Samsung Galaxy Note 10+ 5G сместили на третье. С полным отчетом по итогам тестирования камеры Xiaomi Mi CC9 Pro желающие могут ознакомиться на сайте DxOMark, а мы перейдем к описанию технических характеристик.

Итак, камера Xiaomi Mi CC9 Pro собрана из пяти фотомодулей в двух отдельных вертикальных блоках в левом верхнем углу. Главный модуль представлен нашумевшим сенсором Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) разрешением 108 Мп (впервые в смартфонах) и светосильным объективом с восемью линзами (тоже впервые в смартфонах, но только в версии Premium Edition) диафрагмой F/1,69. Именно он должен обеспечить супер детализированные фото даже в условиях слабого освещения. Также тут имеется 12-мегапиксельный «портретник» 50 мм с диафрагмой F/2,0, 20-мегапиксельный «ширик» с углом обзора 117° и диафрагмой F/2,2, а также 5-мегапиксельный «телевик» с диафрагмой F/2.0. Причем последний мало того, что обеспечивает пятикратный оптический зум (гибридный тут и вовсе 50-кратный), так еще имеет оптическую стабилизацию, которая также есть и у основного. Наконец, пятый модуль разрешением 2 Мп предназначен для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 1,5 см.

Справа от основного блока соседствуют две сдвоенные светодиодные вспышки (два светодиода обычного свечения и еще две мягкого теплого свечения). Преимущество такой конфигурации заключается в более правильном рассеивании света. Обычно при ночных снимках лица получаются сильно пересвеченными, а разглядеть что-либо на фоне невозможно. Счетверенная вспышка Xiaomi Mi CC9 Pro должна решить эту проблему. При этом цвета на портретных снимках должны быть более естественными. Широкие ИИ-возможности, сохранение материала в RAW, ночной режим и т.д. — все это есть. Также есть поддержка записи видео 4K@30fps наряду с возможностью снимать сверхзамедленные ролики 720р при 960 к/с или 1080р при 240 к/с. Спрятанная в каплевидном вырезе фронтальная камера характеризуется разрешением 32 Мп.

Xiaomi CC9 Pro оснащается экраном OLED диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+, который загибается на боковые грани. Производитель называет его «гиперболическим», очевидно в рекламных целях. Экран обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3 и характеризуется контрастностью 400 000:1. Края немного загнуты на боковины. В экран встроен ультратонкий подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Аппаратным базисом выступает не флагманская, а среднеуровневая SoC Snapdragon 730G — слегка разогнанный вариант Snapdragon 730 и позиционируется производитель в качестве игровой платформы для смартфонов среднего уровня. Впрочем, производительность флагманских платформ избыточна уже не первый год, так что это даже плюс. Особенно на фоне аккумулятора емкостью целых 5260 мА·ч. Есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт: за полчаса можно восполнить 58% заряда, за 65 минут — все 100%.

Объем оперативной памяти составил 6-8 ГБ, объем встроенной флэш-памяти — 128-256 ГБ.

В конфигурации смартфона также громкий динамик с большой акустической камерой, двухдиапазонный приемник GPS, двухдиапазонный Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, стандартный аудиоразъем 3,5 мм вместе с портом USB-C, инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой и многорежимный адаптер NFC для бесконтактных платежей.

В качестве ОС используется Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой MIUI 11. Цветов корпуса на выбор есть три: Aurora Green, Glacier White и Midnight Black. Они показаны на изображении выше.

С сегодняшнего дня в Китае принимаются предварительные заказы на новинку, а реальные продажи стартуют 11 ноября. Цены таковы: версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 2 799 юаней ($400/€360), с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 3 099 юаней ($440/€400) и вариант Premium Edition (с 8-элементным объективом), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 3499 юаней ($500/€450).

Презентация Xiaomi Mi Note 10, международной версии китайского Xiaomi Mi CC9, состоится в Испании уже завтра.