В Украине создадут онлайн-карту, которая будет отображать реальное покрытие интернетом
Кабинет министров планирует создать электронную карту, на которой в режиме онлайн будет отображаться реальная ситуация с наличием интернет-покрытия в каждом населенном пункте Украины.
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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
"Одна из целей министерства – в течение 3-х лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом к интернету. Уверен, что это сильно повлияет на темпы развития государства и бизнеса", - написал Федоров.
По его словам, сегодня состоялась встреча с заинтересованными стейкхолдерами и подписание сторонами соответствующего меморандума. "Ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты", - уточнил министр.
В настоящее время разрабатывается методология, определен формат коммуникаций и назначены ответственные лица.
"Конечно же, с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет", - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, по данным Офиса эффективного регулирования, в Украине 16 млн абонентов не могут воспользоваться 3G и 4G связью из-за отсутствия в сельской местности соответствующих станций, проводящих сигнал.
В мае в то время президент Петр Порошенко подписал указ об обеспечении условий для запуска 5G в Украине. Документ позволит заработать системе связи пятого поколения в Украине уже в 2020 году.
14 сентября Федоров заявил, что Министерство цифровой трансформации планирует в ближайшие годы обеспечить доступ к скоростному интернету жителей всех населенных пунктов Украины. Также он высказал мнение, что необходимо законодательно определить минимальную скорость интернета в Украине.
По его словам, чтобы перейти к внедрению в Украине интернета стандарта 5G, необходимо исправить существующие недостатки связи предыдущих поколений. Сейчас министерство работает над полноценным введением 3G и 4G на территории всей страны.