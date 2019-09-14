Министр по вопросам цифровой трансформации рассказал о запуске 5G в Украине

Он отметил, что сейчас основной целью является предоставление доступа к связи 3G-4G всех населенных пунктов Украины.

Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что для начала следует разобраться с 3G-4G интернетом, а потом браться за мобильную сеть нового стандарта 5G.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на его заявление во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Чтобы перейти к вопросу 5G, мы должны много чего отремонтировать, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает реального проникновения интернета в регионы. Мы хотим отремонтировать в ближайшие месяцы. Наша цель - чтобы все населенные пункты получили доступ к 3G-4G", - заявил чиновник.

Министр также рассказал о намерении закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета в стране.

"Пока мы не сделаем эти базовые вещи, рано говорить о 5G. Когда я буду ехать на поезде в Запорожье и на пути у меня будет ловить нормальный 4G - тогда мы будем говорить о 5G", - подчеркнул Федотов.