Киевстар подключил к 4G еще 69 населенных пунктов в 11 областях Украины

Услуги высокоскоростного мобильного интернета от Киевстар доступны жителям 6680 населенных пунктов.

Киевстар увеличил территорию связи 4G в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Так, скоростной мобильный интернет по технологии LTE появился в 69 населенных пунктах, в частности, Канев, Ватутино, Сквира, Решетиловка, Телешевка, Ивано-Франково, Лисичево и др.

На сегодня сеть 4G Киевстар действует в 6680 больших и малых городах и поселках, где проживает 28,6 млн человек, или 69% населения Украины.

Возможностями 4G связи уже воспользовалось почти 6 млн абонентов Киевстар, а объемы дата-трафика в сети в первом полугодии 2019 года достигли 274 Петабайта, вдвое больше, чем год тому. При этом более половины всего дата-трафика обслуживается сетью 4G.

Чтобы предоставлять абонентам мобильный интернет высокого качества, Киевстар построил крупнейшую сеть мобильной связи. Только за первое полугодие 2019 было установлено 2990 новых базовых станций для увеличения территории 4G, инвестировано в развитие сети более 2 млрд грн.

Напомним, что в сети Киевстар, согласно данных независимых экспертов, средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди мобильных операторов Украины. Такие данные приводит в исследовании за 2018 год международная компания Ookla. В 2019 году новое исследование французской компании nPerf подтвердило высокое качество интернета и скорость передачи данных в сети Киевстар.

Чтобы пользоваться 4G абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также современная USIM-карта. Получить новую карту абоненты могут бесплатно, в любом магазине Киевстар.

Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,3 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookl за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.