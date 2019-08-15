Очередная утечка: Apple убрала надпись iPhone с новых смартфонов

Apple считает, что iPhone давно вошел в категорию хорошо узнаваемых продуктов.

Анонимный сотрудник завода Foxconn в Китае поделился некоторыми подробностями о грядущих смартфонах компании Apple, которые должны быть представлены в сентябре этого года.

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Что касается внешнего вида, то по крайней мере один из новых iPhone будет доступен в совершенно новом темно-зеленом цвете. Это соответствует предыдущей информации из популярного японского блога Mac Otakara, пишет ixbt.com.

Якобы задняя стеклянная панель имеет матовый внешний вид, интересно также то, что якобы надпись iPhone будет удалена с задней панели смартфоном. Вполне вероятно, Apple считает, что iPhone давно вошел в категорию хорошо узнаваемых продуктов, поэтому название можно убрать ради более минималистичного дизайна.

По дизайну лицевых панелей новые смартфоны практически не будут отличаться от прошлогодних моделей. Тот же источник утверждает, что преемник iPhone XS Max получит аккумулятор емкостью 3969 мА•ч.

Емкость флэш-памяти новых смартфонов составит 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.