Как будут называться новые iPhone: появилась свежая информация

Новые смартфоны Apple будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r.

Автор Bloomberg Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о грядущих новинках Apple, в одном из последних сообщений в Twitter подтвердил ранее появившиеся в сети сведения, что новые iPhone, идущие на смену нынешним моделям iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr, будут называться iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11r.

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Журналист похвастался приглашением на участие в бета-тестировании кредитной карты Apple Card, добавив, что ему не терпится воспользоваться трехпроцентной скидкой на покупку смартфона iPhone 11 Pro.

Как пишет itc.ua, накануне пользователь Twitter под ником CoinX, который в прошлом году первым раскрыл точные названия актуальных смартфонов iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr до их официальной премьеры, сообщил, что новый iPhone получит приставку Pro к названию. Учитывая, что X в названии нынешних моделей — это цифра 10 (читается iPhone Ten), логично полагать, что новые iPhone будут использовать следующий порядковый номер.

По предварительным данным, две старшие модели получат экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а также тройные камеры в квадратном блоке. Младшей модели достанется ЖК-экран диагональю 6,1 дюйма и сдвоенная камера в том же квадратном блоке.

Анонс новых iPhone ожидается в следующем месяце. По предварительным данным, Apple проведет презентацию 10 сентября, открыв предзаказы в пятницу, 13 сентября. Обычно фактически продажи новых iPhone в странах первой волны стартуют через неделю после начала приема предзаказов. То есть, первые покупатели получат iPhone 11 уже 20 сентября. Напомним, в прошлом году iPhone Xs и Xs Max вышли 21 сентября, а iPhone Xr — 26 октября.