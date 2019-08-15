Смартфоны iPhone 11 Pro обзаведутся неожиданным аксессуаром (фото)

Хоть это изображение было сгенерировано в программе компьютерного моделирования, но с учетом последних утечек все выглядит максимально реалистично.

Специализирующийся на различного рода утечках ресурс Slashleaks поделился весьма занимательным изображением.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На изображении показаны смартфоны iPhone 11 и iPhone 11 Pro, уложенные друг на дружку стопку, а рядом с ними… стилус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хоть это изображение было сгенерировано в программе компьютерного моделирования, но с учетом последних утечек все выглядит максимально реалистично.

"Буквально вчера автор Bloomberg Марк Гурман, который неоднократно сообщал достоверную информацию о грядущих новинках Apple, подтвердил название смартфона iPhone 11 Pro", - информирует издание.

При этом ранее аналитики Citi Research заявляли, что будущее iPhone вслед за iPad могут получить поддержку стилуса, который в свое время всячески презирал и высмеивал Стив Джобс (в 2007 году на мероприятии MacWorld, где впервые был представлен iPhone, он заявил следующее: "Кому нужен стилус? Их необходимо доставать, убирать, они постоянно теряются - тьфу. Никто не нуждается в стилусе"). Правда, специалисты Citi Research в своем прогнозе говорили, что это произойдет только в линейке 2020 года.

Ранее также проскакивали данные, что в числе остального для оправдания приставки Pro в названии старшей модели Apple использует экран с частотой до 120 Гц и технологией ProMotion. Последняя уже используется в планшетах iPad Pro.

Получит ли смартфон iPhone 11 Pro стилус, узнаем уже через месяц, когда состоится официальная презентация. Напомним, ожидаются три модели, которые сохранят размеры линейки 2018 года. Старшие модели - iPhone XI и iPhone XI Max - обзаведутся тройной основной камерой, а младшая - двойной, но выполненной в хорошо узнаваемом "квадратном" блоке. Также все три перейдут на новую SoC Apple A13. Емкость флэш-памяти новых смартфонов составит 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Презентация новых iPhone ожидается 10 сентября, предзаказы начнут принимать в пятницу, 13 сентября, а фактически продажи стартуют 20 сентября.