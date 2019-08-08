Apple начала предупреждать владельцев iPhone о рисках неавторизованной замены батарей

Пока такое сообщение появляется у владельцев смартфонов iPhone XR, XS и XS Max.

Компания iFixit выяснила, что Apple начала выводить сервисное предупреждение владельцам iPhone, которые заменили батарею смартфона не в авторизированном сервисе.

Читайте такжеXiaomi запатентовала смартфон со встроенной солнечной батареей

Об этом сообщает портал ITC.ua.

Пока такое сообщение появляется у владельцев смартфонов iPhone XR, XS и XS Max, работающих под управлением iOS 12 и iOS 13 beta. Сообщение гласит "невозможно проверить, что этот iPhone имеет подлинную батарею Apple. Информация о здоровье (батареи) недоступна для этой батареи".

Таким образом, если владелец iPhone заменил батарею на новую самостоятельно или с помощью стороннего сервиса, то после этой операции он не сможет уточнить состояние этой батареи. Даже при на 100% "здоровой" батарее он увидит только предупреждение о ее неоригинальности, а не проценты здоровья. Соответственно, он не сможет точно узнать, когда эта батарея потребует очередной замены, и ему придется полагаться на собственные наблюдения.

По всей видимости, таким образом Apple пытается предостеречь владельцев iPhone от неофициального ремонта своих аппаратов.

Напомним, что еще в 2017 году Apple опубликовала извинения по поводу ухудшения скорости работы iPhone после уменьшения ёмкости батареи и снизила стоимость ее замены. В результате уже в 2018 году программой Apple по доступной замене аккумуляторов iPhone воспользовались 11 миллионов человек.