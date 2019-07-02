Apple планирует выпустить более дешевый iPhone со сканером отпечатков Touch ID вместо Face ID

Более дешевый сканер отпечатков пальцев, который планируется установить вместо дорогого Face ID, могут поместить либо на заднюю стенку, либо под экран.

Компания Apple планирует выпустить версию iPhone без сканера лица Face ID, вместо которого появится сенсор Touch ID.

Это решение позволит снизить стоимости iPhone на китайском рынке, где компания пытается конкурировать с дешевыми устройствами Oppo и Huawei, пишет 9to5mac.

Более дешевый сканер отпечатков пальцев, который планируется установить вместо дорогого Face ID, могут поместить либо на заднюю стенку, либо под экран, как это делает большинство производителей.

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Эта версия iPhone будет продаваться лишь на территории Китая. Отмечается, что Apple и раньше выпускала особые модификации устройств, вроде iPhone Xs Max и Xr с двумя физическими SIM-картами, тогда как в остальных странах продавались телефоны с одной физической картой и одной eSIM.

Как отмечает akket.com со ссылкой на GizmoChina, новое устройство «яблочной» корпорации анонсируют уже в сентябре нынешнего года вместе с iPhone 11. Новинка должна получить двойную основную камеру, корпус из стекла, поддержку беспроводной зарядки Qi, а также целую массу других особенностей, включая чип NFC для работы с платежной системой Apple Pay.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 представила новую операционную систему – macOS Catalina. В ней компания отказалась от программы iTunes.