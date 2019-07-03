Суд отменил внедрение мобильных отделений "Укрпошты" в небольших селах

По словам главы "Укрпошты", иск был подан от члена партии БЮТ Сергея Коровченко.

Окружной административный суд города Киева принял решение отменить стратегию развития национального оператора почтовой связи "Укрпошта" до 2021 года в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тысяч человек и возобновить работу стационарных отделений.

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Об этом сообщил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook, опубликовав копию решения суда.

Смелянский отметил, что таким образом "Укрпошта" будет вынуждена уволить начальников отделений с зарплатой по 8 тысяч гривень и набрать обратно по 1 тысяче гривень.

По словам главы "Укрпошты", иск был подан от члена партии БЮТ Сергея Коровченко.

"Члены этой же партии голосуют за то, чтобы отобрать отделения "Укрпошты" в городе Киеве. Так что, как говорят, больше трэша в нашу жизнь. Мы конечно этот разгул здравого смысла оспорим, но когда идёте голосовать, помните о нем - о здравом смысле", - написал Смелянский.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года "Укрпошта" запустила в Черниговской области пилотный проект передвижных почтовых точек, для этого было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 миллионов гривень. В этом году "Укрпошта" рассматривает возможность распространения действия эксперимента по передвижным почтовым точкам на другие области, в частности, Киевскую, Винницкую и Полтавскую. Также в прошлом году предприятие открыло 174 новых почтовых отделения и компьютеризировало 1300 сельских почтовых отделений.

"Укрпошта" в I квартале получила более 221 миллиона гривень чистой прибыли против убытка годом ранее.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине.

В частности, почтовый оператор осуществляет доставку пенсий свыше 4,1 миллиона пенсионеров.