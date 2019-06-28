Ко Дню Конституции "Укрпочта" выпустила марку с лозунгом «Слава Украине!» (фото)
Ко Дню Конституции Украины Укрпочта выпустила почтовую марку с национальным лозунгом «Слава Украине!». Марка изготовлена на самоклеящейся бумаге в форме карты Украины, сообщили в пресс-службе Укрпочты.
««Слава Украине!» — национальный лозунг и символ борьбы за независимость, которую мы сейчас продолжаем отстаивать. Выпуском этой почтовой марки мы еще раз подчеркиваем целостность страны и напоминаем всем, как выглядит настоящая, неделимая Украина. Уверен, что марка разлетится во все уголки Украины», — заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
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На марке и конверте использован авторский шрифт, специально разработанный для этого выпуска Ольгой Верменич.
Номинальная стоимость марки обозначена буквой V и эквивалентна 8 грн ($0,3).
Тираж марки — 100 тысяч экземпляров. Ее можно приобрести в точках продажи филателистической продукции, адреса которых есть на сайте Укрпочты.
Напомним, ко Дню Конституции УЗ назначила 4 дополнительных поезда.
28 июня отмечается День Конституции. В этом году государственный праздник приходится на пятницу, 28, 29 и 30 июня — выходные.
Ранее, как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что они должны знать нашу Конституцию, а главное – соблюдать ее и уважать.