Киевстар определил десятку наиболее популярных стран среди абонентов мобильной связи
Национальный телеком оператор Украины выяснил какие туристические маршруты выбирают абоненты мобильной связи для летних путешествий. Рейтинг составлен по данным регистрации абонентов в международном роуминге в мае 2019 года.
С начала мая 2019 количество абонентов Киевстар, путешествующих за рубежом, увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Наиболее популярным маршрутом стала Польша – в мае-июне 2019 эту страну посетило 18% абонентов, пользующихся международным роумингом. Второе место по количеству зарубежных поездок занимают Германия, Турция, Россия – каждую из этих стран за первый летний месяц посетило около 8% абонентов, пользующихся роумингом. Около 5% абонентов посетили Египет, Италию, Венгрию и Чехию. В Румынию и Беларусь съездили 3% абонентов. Меньше всего абонентов посетили Королевство Эсватини (Свазиленд) – 6 человек.
Продолжают расти объемы потребления мобильного интернета в роуминге. В мае 2019 года абоненты Киевстар использовали за рубежом на 113% больше дата трафика, чем годом ранее.
В компании объясняют значительный рост дата-трафика за рубежом выгодными тарифами на международный роуминг.Так, в наиболее популярных среди абонентов Киевстар странах стоимость звонков от 2 грн/минута, мегабайт мобильного интернета – от 0,35 грн, SMS-сообщение – от 1 грн. Абоненты, которые хотят много пользоваться мобильным интернетом, могут подключить услугу «Идеальный роуминг» с которой цена за 1 мегабайт дата-трафика от 0,10 грн, а звонки – от 1 грн за минуту.
Уже сейчас абоненты Киевстар могут пользоваться 4G/ LTE более чем в 40 странах мира. Например, в Египте, Турции, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польше, Венгрии, Северной Америки.
Киевстар предоставляет услуги международного роуминга на 5 континентах, в 195 странах. Услуга международного роуминга подключается автоматически, как только абонент начинает пользоваться мобильной связью за рубежом. Все, что необходимо сделать абоненту - пополнить свой счет перед путешествием.
Справка. Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookl за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.
Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.