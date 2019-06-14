Lifecell ответил «Укртелекому» на обвинения в блокировке звонков

Оператор назвал «Укртелеком» виновным в блокировке звонков с фиксированных номеров на телефоны абонентов, которые ушли от него к другим операторам.

Украинский оператор мобильной связи lifecell обвинил одного из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций компанию «Укртелеком» в блокировке звонков с фиксированных номеров на телефоны абонентов, которые ушли от lifecell к другим операторам. Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

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«Обращаем внимание, что пропуск трафика на перенесенные номера должен осуществляться в соответствии с условиями договора о взаимосоединении. С целью пропуска трафика на перенесенные абонентские номера операторы должны внести соответствующие изменения в такие договоры. К сожалению, «Укртелеком» до сих пор не согласовал предложения lifecell об указанных изменениях», - говорится в сообщении.

В пресс-службе lifecell отметили, что об этом мобильный оператор сообщил профильному регулятору (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации) еще 14 мая текущего года.

«Несмотря на это, ситуация по договору остается неизменной со стороны «Укртелеком». Хотим отметить, что на сегодня наша компания не получала никаких жалоб абонентов, а также обращений УГЦР (Украинский государственный центр радиочастот - УНИАН) по блокированию вызовов, о которых говорится в заявлении «Укртелеком», - говорится в сообщении.

В пресс-службе выразили надежду, что «Укртелеком» будет готов к конструктивному диалогу и подписанию соответствующего договора, поскольку компания всегда поддерживала внедрение услуги полного переноса номера (MNP).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций компания «Укртелеком заявила, что оператор lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров на телефоны абонентов, которые ушли от него к другим операторам.

В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение о полноценном запуске услуги по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине с 1 мая 2019 года.