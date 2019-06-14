«Укртелеком» заявил, что lifecell блокирует звонки с домашних телефонов абонентам, которые ушли от него к другим

Отмечается, что в ходе внедрения услуги по переносу номера, «Укртелеком» зафиксировал случаи непрохождения вызовов на номера бывших абонентов lifecell, которые перешли к сетям мобильной связи других операторов.

Украинский оператор мобильной связи lifecell блокирует звонки с фиксированных номеров на телефоны абонентов, которые ушли от него к другим операторам. Об этом сообщила пресс-служба одного из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций компании «Укртелеком».

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Отмечается, что «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) подтвердил факт блокировки звонков с фиксированных номеров «Укртелекома» на номера бывших абонентов lifecell, которые покинули оператора в рамках услуги переносимости номера (MNP).

«Блокировка происходит со стороны коммутационного оборудования lifecell», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе внедрения услуги по переносу номера, «Укртелеком» зафиксировал случаи непрохождения вызовов на номера бывших абонентов lifecell, которые перешли к сетям мобильной связи других операторов.

«При осуществлении детального анализа было выявлено, что коммутационное оборудование lifecell блокирует такие вызовы, из-за чего абоненты имеют сложности со связью», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такая ситуация недопустима, нарушает действующие решения НКРСИ о запрете блокирования трафика и создает условия для недобросовестной конкуренции среди операторов.

«Укртелеком» неоднократно призывал lifecell к достижению компромисса по условиям передачи голосового трафика абонентов, воспользовавшихся MNP. Компания требует прекратить искусственное блокирование, которое ограничивает возможности почти 1500 абонентов, которые, по данным УГЦР, уже ушли от lifecell», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение о полноценном запуске услуги по переносу абонентских номеров (MNP) в Украине с 1 мая 2019 года.