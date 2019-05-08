Раскрыта одна из главных «фишек» нового флагманского смартфона Redmi

Ранее стало известно, что устройство может выйти на рынок под названием Redmi K20 Pro

Будущий флагманский смартфон популярного китайского бренда Redmi по всей видимости будет оснащен подэкранным сканером отпечатка пальцев.

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Как сообщает Gizmochina, такую информацию раскрыл в китайской соцсети Weibo глава бренда Лю Вейбин. Он опубликовал скриншот экрана блокировки нового смартфона, на котором отчетливо видна пиктограмма сканера.

Он также отметил в комментарии, что живучесть батареи телефона превзошла его ожидания.

Ранее в сеть утекло вероятное название и технические характеристики будущего флагманского смартфона Redmi.

Так, устройство на базе флагманского чипа Snapdragon 855 может выйти на рынок под названием Redmi K20 Pro.

Новинка получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма, выдвижную 20 Мп камеру, тройную основную камеру c матрицей на 48 Мп и батарею емкостью в 4000 мАп.