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Раскрыта одна из главных «фишек» нового флагманского смартфона Redmi

13:37, 08 мая 2019
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Появилась новая информация о флагмане Redmi / фото mi.com

Будущий флагманский смартфон популярного китайского бренда Redmi по всей видимости будет оснащен подэкранным сканером отпечатка пальцев.

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Как сообщает Gizmochina, такую информацию раскрыл в китайской соцсети Weibo глава бренда Лю Вейбин. Он опубликовал скриншот экрана блокировки нового смартфона, на котором отчетливо видна пиктограмма сканера.

gizmochina.com

Он также отметил в комментарии, что живучесть батареи телефона превзошла его ожидания.

gizmochina.com

Ранее в сеть утекло вероятное название и технические характеристики будущего флагманского смартфона Redmi.

Так, устройство на базе флагманского чипа Snapdragon 855  может выйти на рынок под названием Redmi K20 Pro.

Новинка получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма, выдвижную 20 Мп камеру, тройную основную камеру c матрицей на 48 Мп и батарею емкостью в 4000 мАп.

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Теги: #телефон#смартфоны