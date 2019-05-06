В сеть утекло возможное название будущего флагманского смартфона Redmi

Новинка будет основана на флагманском чипе Snapdragon 855 и получит тройную основную камеру на 48 Мп.

Новый флагманский смартфон популярного китайского бренда Redmi может выйти на рынок под названием Redmi K20 Pro.

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Об этом пишет GizChina, ссылаясь на утечку в китайской соцсети Weibo. Там был опубликован снимок лицевой панели нового устройства, на котором указано его название и основные характеристики. Достоверность опубликованной информации, однако, пока не подтверждена.

Ранее ходили слухи, что новое устройство Redmi на основе флагманского чипа Snapdragon 855 будет называться Redmi X, но глава бренда Лю Вейбин опровергнул эту информацию, заявив, что смартфон получит «имя получше».

Согласно просочившемуся в сеть изображению, новинка получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма, всплывающую 20 Мп камеру, тройную основную камеру c матрицей на 48 Мп и батарею емкостью в 4000 мАп.

Напомним, бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. Ранее были рассекречены характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 9X.