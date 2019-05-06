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В сеть утекло возможное название будущего флагманского смартфона Redmi

16:10, 06 мая 2019
Связь
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Появились новые подробности о будущем флагмане Redmi / фото mi.com

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Об этом пишет GizChina, ссылаясь на утечку в китайской соцсети Weibo. Там был опубликован снимок лицевой панели нового устройства, на котором указано его название и основные характеристики. Достоверность опубликованной информации, однако, пока не подтверждена.

Ранее ходили слухи, что новое устройство Redmi на основе флагманского чипа Snapdragon 855 будет называться Redmi X, но глава бренда Лю Вейбин опровергнул эту информацию, заявив, что смартфон получит «имя получше».

Согласно просочившемуся в сеть изображению, новинка получит AMOLED-дисплей диагональю 6,39 дюйма, всплывающую 20 Мп камеру, тройную основную камеру c матрицей на 48 Мп и батарею емкостью в 4000 мАп.

gizchina.com

Напомним, бренд Redmi был создан китайской компанией Xiaomi. Ранее были рассекречены характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 9X.

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Теги: #смартфон#связь