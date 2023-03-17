Закон определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, ее виды, механизм оценки и принятия решения о ее предоставлении.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №7198, который дает возможность компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.

Об этом речь идет в сообщении Министерства инфраструктуры. Как отмечается, этот закон определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, ее виды, механизм оценки и принятия решения о ее предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья.

Кто может получить компенсацию

Получить компенсацию за уничтоженное и поврежденное имущество смогут: владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов; заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физ. лица); физ. лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства; члены жилищных кооперативов, которые выкупили жилье, но не оформили право собственности на него; наследники вышеуказанных лиц.

Видео дня

Также право на компенсацию имеют ОСМД, управители, ЖСК. Это касается восстановления общего имущества многоквартирного дома.

Как пожаться на компенсацию

Механизм компенсации предусматривает подачу заявления на компенсацию через "Дію", ЦПАУ, органы соцзащиты или же нотариуса.

Решение о предоставлении компенсации будет приниматься органами местного самоуправления, которые будут создавать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. Эти комиссии будут рассматривать заявления, проводить осмотр разрушенного жилья и определять сумму компенсации.

Размер компенсации будет высчитываться в соответствии со специальной методикой, которая сейчас разрабатывается правительством.

Законом предусмотрено, что лица, чье жилье было разрушено, получат жилищный сертификат, который будет отражать сумму компенсации, и в течение пяти лет смогут его использовать для приобретения нового жилья.

Отмечается, что сейчас правительство разрабатывает алгоритм компенсации для лиц, чье жилье было повреждено.

Кто профинансирует компенсации

Источниками для финансирования компенсации будут: Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры; средства государственного и местных бюджетов; средства МФО, других кредиторов и инвесторов; международная техническая, возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с РФ.

В Мининфраструктуры отмечают, что восстановление поврежденного и разрушенного жилья является одним из основных направлений деятельности новосозданного Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (Агентство восстановления). Благодаря одобрению парламентом механизма компенсации агентство получает возможность начать работу по планированию и реализации проектов восстановления и строительства жилья.

"Законопроектом предусмотрено, что Реестр поврежденного и уничтоженного имущества будет выступать единой базой данных для фиксации разрушений и компенсации", - отмечается в сообщении.

Уничтожено жилье украинцев

17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы подали через "Дію" более 325 тысяч сообщений об уничтоженном или поврежденном жилье из-за российской агрессии против Украины.

23 февраля народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада приняла в целом законопроект №7198 о создании госреестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства - "за" проголосовали 275 депутатов.

Вас также могут заинтересовать новости: