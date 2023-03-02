Закон о компенсациях за разрушенное жилье может заработать в мае.

По состоянию на сегодня украинцы через "Дию" подали 335 тыс. заявок на компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье, что касается более 23 млн кв. метров жилья.

Об этом во время информационного телемарафона сообщила председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Мы надеемся, что уже в мае заработает полноценно механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье. Когда этот закон заработает, на такую компенсацию будут иметь право граждане Украины - исключительно физические лица. На сегодня у государства нет возможности возмещать убытки для бизнеса. Это будет следующим шагом", - сказала Шуляк.

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Она также отметила, что на сегодня на счетах Украины уже есть 17 млрд грн. Это первые деньги, которые были арестованы от "дочки" российского банка "Сбербанк".

По ее словам, по состоянию на сегодня украинцы через "Дию" подали 335 тыс. заявок на разрушенное или поврежденное жилье, что касается более 23 млн кв. метров жилья.

"Но мы понимаем, что это не окончательные цифры, потому что не все имели возможность занести такую информацию в "Дию" или через ЦПАУ. Поэтому, когда заработает закон, можно будет подавать такие заявления на компенсацию не только через "Дию", ЦПАУ, но и с помощью и нотариусов, и центров социальной защиты", - заявила Шуляк.

Она также отметила, что этим законопроектом предусмотрена компенсация именно за те разрушения, которые были получены после 24 февраля.

"Люди, у которых разрушены квартиры, получат жилищные сертификаты, которые будут обменивать на жилье, которое они сами выберут. Человек будет свободно выбирать и населенный пункт, и самостоятельно ту недвижимость, которую хочет", - добавила народный депутат.

Компенсация во время войны

23 февраля 2023 года Верховная Рада приняла закон о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядок компенсации за него от государства.

Компенсации будут предоставлять исключительно за имущество, поврежденное или разрушенное с 24 февраля 2022 года.

Согласно закону, не смогут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники. Кроме того, за поврежденное имущество получить денежную компенсацию будет невозможно – для таких случаев предлагают исключительно восстановление через строительные работы или предоставление строительных материалов для них.

Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат — документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе такого, которое будет построено в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

У владельцев частных домов будет выбор — получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которую будут перечислять на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства. Предельный размер компенсации и денежной, и в виде жилищного сертификата — отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано за сертификат.

Согласно закону, использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня его выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

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