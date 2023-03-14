Что делать, если вы не выплачиваете кредит, и сколько лет банк может требовать долг - узнайте в материале.

Срочная операция, покупка машины, неожиданная потеря работы или другие жизненные обстоятельства заставляют украинцев брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях. Сумма займа может быть разной, как и требования по выплатам. УНИАН расскажет, что будет с кредитом, если война мешает его оплачивать, и как можно обезопасить себя в такой ситуации.

Ранее мы напоминали, что в Украине возобновили спецпрограмму выдачи кредитов для граждан страны.

Что будет, если вообще не платить кредит во время войны

В марте 2022 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". Согласно этому закону, люди, которые оформляли кредиты в банках, получили две привилегии:

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не получать штрафы за просроченные кредиты;

не увидеть повышение процентной ставки на сумму займа.

Важно, что несмотря на отмену штрафов, пени и повышение процента за использование кредита, тот процент, который установлен по договору с банком, остается. Это значит, что он все равно будет "капать", а долг - копиться.

Такие изменения действуют во время всего военного положения и на протяжении 30 дней после его окончания. То есть, кредиторы ничего вам сделать не смогут за то, что вы не платите по кредиту. Но когда война кончится, вам придется погашать свой долг.

Как списать кредит во время войны - нюансы процедуры

Согласно Закону Украины 7441-1"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины", граждане страны могут списать свои долги перед банками. Однако есть несколько нюансов.

Для полного аннулирования долга вам нужно:

по состоянию на 23.02.2022 не иметь никаких задолженностей по кредиту;

доказать, что кредит вы брали на приобретение или реконструкцию поврежденного имущества;

купленная квартира по площади не превышает 140 кв м, а дом - 250 кв м;

разрушенное жилье было единственным местом жительства пострадавшего украинца, а машина - единственным средством передвижения.

Все документы, доказывающие правдивость вышеперечисленных пунктов, заемщик должен передать в банк. Если кредитная организация примет положительное решение, то заявитель получит компенсацию от государства.

ВАЖНО: эти правила распространяются только на движимое и недвижимое имущество - долгов по кредитным картам они не касаются.

Сколько действует кредит, если его не платить - точные сроки

В сфере кредитования существует такое понятие как "исковая давность". Это период времени, на протяжении которого участники гражданских правоотношений могут обратиться в суд. То есть, и вы, и банк имеют право защищать свои интересы таким образом.

Срок исковой давности в Украине, согласно законодательству, составляет 3 года - по истечении этого срока кредитор теряет право требовать возврат долга. Обычно, окончание срока исковой давности равно окончанию срока действия карты. Перевыпуская ее, вы продлеваете период пользования кредитом. Тем не менее, есть нюанс - отдельные банки могут прописывать свои сроки. К примеру, Приватбанк с 2019 года установил свой срок исковой давности - он составляет 50 лет.

Украинцы, пытаясь самостоятельно решить наболевший вопрос с банками, совершают ряд ошибок:

вносят платежи на протяжении трех лет после окончания исковой давности;

просят банк провести реструктуризацию долга;

признают свою задолженность документально.

В большинстве случаев такие действия обусловлены недостатком знаний в области права или под давлением коллекторов. Для того, чтобы не совершить ошибку, не усугубить ситуацию и защитить свои права законным путем, лучше не действовать самостоятельно, а обратиться за консультацией к адвокату, а также внимательно читать договор, который подписываете.

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