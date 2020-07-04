Зеленский анонсировал назначение вице-премьера по вопросам промышленности и ОПК

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий является одним из приоритетов власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на встрече с представителями местного бизнеса во время рабочей поездки в Одесскую область.

По словам президента, кандидатура на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики и оборонно-промышленного комплекса может быть определена уже через неделю.

Во время встречи с предпринимателями глава государства отметил, что сохранение рабочих мест и развитие украинских предприятий - это один из приоритетов власти.

«Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру», - отметил президент.

По его словам, развитие промышленности - это стратегический взгляд на развитие Украины.

«Поэтому для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия - это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической державой», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Зеленский выразил убеждение, что в правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривают вопрос о создании министерства развития промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

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