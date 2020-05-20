Шмыгаль отметил необходимость усиления экспортного потенциала ОПК Украины

По его словам, оборонный комплекс имеет большой экспортный потенциал, и необходимо его усилить.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость усиления экспортного потенциала оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

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"Развитие оборонно-промышленного комплекса. Этот вопрос у меня будет под личным контролем. Подчеркиваю, что стратегические предприятия должны остаться под управлением государства, чтобы наша армия могла получать современное вооружение", - сказал он.

Также, по его словам, оборонный комплекс имеет большой экспортный потенциал, и необходимо его усилить.

"Здесь важно его усилить. Я обращаюсь к МИД, к вице-премьеру по евроинтеграции, мы должны сегодня провести определенное реформирование в дипломатической службе и сориентировать наших дипломатов на поддержку и продвижение экспортного потенциала, в том числе оборонно-промышленного комплекса", - добавил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и старший советник США по вопросам военно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер обсудили перспективы развития оборонно-промышленного комплекса.