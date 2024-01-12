Россия покупает старые детали для западных станков на маркетплейсах и собирает их как конструктор

Россия изо всех сил пытается заменить западную электронику и промышленное оборудование китайскими или собственными аналогами, однако половина импортируемых компонентов для оружия - это все еще продукция западных компаний. При этом россияне изобретают все новые и новые схемы обхода санкций.

Как показало расследование "Украинской правды", благодаря десяткам компаний-импортеров россияне наладили поставки западной промышленной электроники на собственные заводы. Среди нее-подержанное нидерландское оборудование компании ASML для производства микрочипов.

ASML является лидером и фактически монополистом на рынке оборудования для производства чипов. Она выпускает литографические станки для полупроводниковых компаний во всем мире.

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С ужесточением технологических санкций в 2022 году нидерландское оборудование не должно было бы попадать на российский рынок. Однако несколько источников "УП" указывают, что Россия продолжает импортировать линейку оборудования ASML. Его используют производители микрочипов, которые работают, в частности, с военной промышленностью.

По данным российской таможни и открытых реестров, изначально оборудование ASML импортировала компания "АК Микротех". В июле 2023 года она попала под западные санкции и, вероятно, прекратила ввозить эту продукцию. Однако через несколько месяцев импорт продолжила фирма ООО "Крафттек". УП обнаружила, что эта российская компания подает декларации на импорт оборудования от ASML с августа 2023 года. С этого времени она успела задекларировать 16 видов техники только от ASML, а также ввезти ее на 1,8 млн долл.

Среди задекларированной техники ASML можно найти оборудование для очистки питьевой воды, блок контроля за газовыми линиями, панель управления шаблонами. Все это - важные части производственной цепи полупроводников.

Техникой из этого списка нельзя построить полный цикл производства микрочипов, однако она может дополнять имеющиеся мощности. К тому же список постоянно расширяется – последняя декларация была подана 23 декабря 2023 года.

В головном офисе ASML УП ответили, что компания не сотрудничает с Россией, а на рынке продает целостные литографические системы, а не их отдельные детали.

В то же время, если посмотреть на каждый задекларированный россиянами агрегат, то это – подержанная 20-летняя техника ASML. Владельцы устаревших литографических систем со всего мира разбирают их и частями продают на маркетплейсах. Россия выкупает их и собирает, как конструктор.

Части литографов ASML можно найти в популярных интернет-магазинах. Часто продавцы родом из стран, которые не ввели санкции против России, например Сингапура или Южной Кореи. Это означает, что россияне могут без проблем покупать оборудование для своего производства полупроводников.

Как отмечают эксперты, старые литографические машины ASML могут поддерживать производство микроконтроллеров, схем питания и радиочастотных приборов. Россия может использовать эти полупроводники в автомобилях, военных машинах и даже танках.

Как Россия обходит западные санкции

По данным исследования международной рабочей группы Ермака-Макфола и KSE Institute, российский импорт подсанкционных "товаров для поля боя" с января по октябрь 2023 года составил почти 9 миллиардов долларов, это всего на 10% меньше уровня, предшествовавшего полномасштабному вторжению в Украину.

Хотя партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов, но 2800 единиц найдено в обломках российского оружия на поле боя. Только за первые 10 месяцев 2023 года западные компании поставили 48% таких боевых компонентов, что превышает 45%, которые приходятся на Китай, отмечают журналисты.

Они добавляют, что американский полупроводниковый гигант Intel возглавляет список производителей товаров военного назначения, полученных Россией, за ним следует китайская Huawei. Также в топ-10 вошли американские Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.

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