Компания Limak с 2016 года осуществляла крупный национальный инфраструктурный проект - достройку метро в Днепре. Еще одна компания, Doğuş Insaat начала строить мост через реку Днепр в Кременчуге.

С началом войны крупные бизнес-структуры Турции, которые много лет зарабатывали на подрядах в Украине, стремительно выходят из начатых, но не завершенных проектов.

Как пишет издание 49000,турецкие компании, которые в прежние годы выступали в роли перспективных партнеров для Украины, после начала полномасштабного вторжения рф стали уходить из нашей страны, оставляя после себя невыполненные обязательства, недостроенные объекты и внушительные долги перед украинскими контрагентами и государством.

Турецкая компания-подрядчик прекратила строительство метро в Днепре, оставив многомиллионные долги. Об этом стало известно из расследования "Турецкий демарш", пишет издание.

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Так, по информации автора, 24 февраля 2022 года строители покинули площадки, и только в мае 2022 года расторгли контракт.

"При этом Лимак то ли забыл, то ли умышленно не пожелал получить соответствующий сертификат в украинской Торгово-промышленной палате, которым непременно нужно фиксировать такие обстоятельства. Также оказались замороженными Банковская гарантия исполнения контракта на сумму 29 млн. евро, а также Банковская гарантия возврата авансового платежа на сумму около 22,4 млн. евро", - отмечает автор.

Банковская гарантия - это способ обеспечения выполнения обязательств Лимаком перед КП "Днепровский метрополитен", согласно которому коммерческий банк берет на себя денежное обязательство перед КП "Днепровский метрополитен" уплатить средства в случае нарушения Лимаком своих обязательств перед КП "Днепровский метрополитен".

Оказалось, что вынесенным решением суда города Стамбул получение КП "Днепровский метрополитен" денежных средств по Банковской гарантии исполнения контракта, а также Банковской гарантии возврата авансового платежа не является возможным.

"Решение суда города Стамбул вынесено за три дня до даты расторжения контракта Лимаком по своей инициативе. После ухода турецкая компания оставила недостроенное метро в Днепре и десятки миллионов долгов перед украинской стороной. Сейчас в Международном коммерческом арбитраже в Киеве (третейский суд, который разбирает споры бизнес-организаций - прим.ред.) рассматриваются несколько исков - от украинской стороны к Лимаку, а также противоположные", - отметили в расследовании.

Напомним, компания Limak с 2016 года осуществляла крупный национальный инфраструктурный проект - достройку метро в городе Днепр. Сам проект финансировался ЕБРР и Европейским инвестиционным банком под гарантии правительства страны. А турецкую компанию отобрали для проведения работ в результате международного тендера.

Это не единственный прецедент. Так, в 2021 году турецкая компания Doğuş Insaat (Догуш Иншаат) за 11 млрд грн начала строить мост через реку Днепр в Кременчуге. Новый мост должен стать альтернативой устаревшему Крюковскому мосту в Кременчуге, который возвели еще в 1872 году. На данный момент строительство также остановлено. Ранее турецкая компания Догуш уже фигурировала в скандале, связанном со строительством Дарницкого моста в Киеве. Как сообщалось, турецкая компания Dogus Insaat, которая в 2004-м взялась за строительство Дарницкого моста, оговоренные работы не выполнила. Но вскоре начала требовать деньги - около $23.4 млн.

Причем представители УЗ, которых подозревали в коррупционных связях, подписали акты выполненных работ, хотя, судя по всему, работы выполняла другая организация. После длительных исков Международный суд в Швейцарии отказал во взыскании большей части суммы.

Одновременно с этим турецкий бизнес на 400% увеличил торговлю со страной-агрессором.