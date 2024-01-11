Китайский лидер отметил, что Пекин и Вашингтон должны искать больше выгод для народов и предоставлять больше благ международному сообществу.

Си Цзиньпин заявил, что Китай хочет работать с Соединенными Штатами Америки над улучшением связей между крупнейшими экономиками мира. Заявление прозвучало за несколько дней до выборов на Тайване, которые могут повлиять на отношения между двумя странами на долгие годы, пишет Bloomberg.

"Китай готов сотрудничать с США для содействия стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений", – отметил лидер Китая в письме, которое Министерство иностранных дел обнародовало 10 января.

Он также заявил, что Пекин и Вашингтон должны "искать больше выгод для своих народов, предоставлять больше общественных благ международному сообществу" и стремиться к "безопасности, общему процветанию и открытости".

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Отмечается, что такие комментарии появились на фоне всплеска дипломатической активности между Китаем и США, что является наиболее конкретным признаком прогресса после того, как Си и президент Джо Байден в конце прошлого года договорились о возобновлении отношений.

На этой неделе представители оборонных ведомств США и Китая возобновили переговоры о координации политики В Пентагоне – прорыв, к которому давно стремилась администрация Байдена, подчеркивают журналисты.

По их словам, переговоры свидетельствуют о значительном повороте с начала 2023 года, но такая дипломатическая активизация может остановиться после выборов президента на Тайване. В зависимости от того, кто одержит победу, Тайвань может либо установить более тесные связи с Китаем, либо приблизиться к Вашингтону.

"На данный момент обе стороны, похоже, пытаются обеспечить, чтобы отношения не были подорваны выборами на Тайване или множеством других проблем, которые годами мешали отношениям – включая доступ к критически важным технологиям, претензии Пекина в Южно-Китайском море и споры о правах человека", – пишет агентство.

Китайско-американские отношения

Китай ввел санкции против ряда американских оборонных компаний. Как сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, это ответ на поставки американского оружия на Тайвань.

Ранее УНИАН писал, что в Китае начались масштабные репрессии среди военного командования после того, как были выявлены многочисленные коррупционные злоупотребления, поставившие под сомнение захватнические амбиции Пекина в отношении Тайваня.

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