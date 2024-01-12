России нужны микрочипы, датчики и навигационные системы для пополнения запасов вооружений.

России в определенной степени удалось найти способы, чтобы обойти санкции в отношении технологий, необходимых для ведения войны против Украины. Это означает, что Запад должен сделать торговые ограничения более эффективными, пишет Politico.

Отмечается, что санкции требуют лучшего применения, в частности, речь идет о требовании от западных компаний отслеживать собственную продукцию.

Российский импорт подсанкционных "товаров для поля боя" с января по октябрь 2023 года составил почти 9 миллиардов долларов, или на 10% меньше уровня, предшествовавшего полномасштабному вторжению в Украину, ссылаются журналисты на исследование международной рабочей группы Ермака-Макфола и KSE Institute.

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"России нужны микрочипы, датчики и навигационные системы для пополнения запасов вооружений, таких как гиперзвуковые ракеты "Кинжал" или разведывательно-ударные беспилотники, в том числе Shahed", – говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что потенциал России в производстве ракет и беспилотников в 2023 году, похоже, увеличился. По оценкам Украины, производственные мощности России по производству ракет в 2022 году составляли 50 единиц в месяц, к середине 2023 года они удвоились и составили 100, а к концу года достигли 115 ед.

Указано, что разрыв между потреблением Россией ракет и ее способностью заменить их собственным производством подтолкнул Москву к использованию северокорейских баллистических ракет в Украине. Также Кремль стремится получить больше от Ирана.

Хотя партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов, но 2800 ед., найденны в обломках российского оружия на поле боя. Только за первые 10 месяцев 2023 года западные компании поставили 48% таких боевых компонентов, что превышает 45%, которые приходятся на Китай, отмечают журналисты.

Они добавляют, что американский полупроводниковый гигант Intel возглавляет список производителей товаров военного назначения, полученных Россией, за ним следует китайская Huawei. Также в топ-10 вошли американские Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.

Что касается стран, в которых продают и отгружают компоненты, то Китай и Гонконг являются доминирующими поставщиками. России удалось перенаправить цепи поставок. Другими ведущими каналами являются Турция и ОАЭ.

Импорт РФ подсканционных товаров

Ранее УНИАН писал, что Россия давно и сознательно полагается именно на контрабандные пути получения западных микрочипов для своей военной промышленности. Западные правительства испытывают значительные трудности с тем, чтобы перекрыть все эти давно существующие цепочки контрабанды.

Россия получает запрещенные технологии через Китай и Марокко. После того, как экспортные ограничения и корпоративные запреты первоначально привели к сбоям в торговле, российские поставщики обнаружили лазейки и культивировали обходные пути.

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