Многие компоненты систем, которые управляют станками, произведены в США, Японии, Швейцарии, Южной Кореи и других западных странах.

Экспорт российских вооружений в другие страны упал на 52% между 2022 и 2023 годами. Это в значительной степени является следствием вторжения России в Украину в феврале 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на мартовский отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Отмечается, что российская оборонная промышленность была в значительной степени сосредоточена на внутреннем военном производстве для поддержки войны в Украине. Западные и украинские официальные лица признают, что Кремль достиг большего, чем кто-либо ожидал, когда речь идет о производстве военной техники. А этому способствуют все более сложные и многоуровневые партнерства с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

Китай пока воздерживается от поставок летального оружия, но стал для России важнейшим источником нелетальных компонентов – от микрочипов до запчастей для бронетехники советских времен. Россия стала почти полностью зависимой от Китая в отношении критически важных систем компьютерного числового управления (ЧПУ).

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По словам журналистов, многие компоненты систем, которые управляют тонкими движениями станков, продолжают происходить из США, Японии, Тайваня, Швейцарии, Южной Кореи и других западных стран. Речь идёт о станках, которые принимают участие в производстве дронов, ракет и других видов вооружений.

В начале войны оборонная промышленность России почти полностью зависела от такого импорта. После введения санкций в различных юрисдикциях было создано множество новых фирм, связанных с Россией, чтобы вернуть эти технологии в российские руки.

Производство "высокоэффективного" российского оружия

В начале июня российский оружейный концерн "Калашников" объявил, что успешно приобрел 32 станка для поддержки производства оружия в неизвестном месте в России. Фирма не раскрыла происхождение станков, хотя на ее сайте указано, что сам "Калашников" теперь продает модули с ЧПУ "швейцарского образца" другим российским и зарубежным клиентам. Но компания дала понять, что приобретение осуществлялось с 2022 года и будет использоваться для удовлетворения быстро растущего спроса, связанного с войной.

В статье указано, что большинство крупных западных и союзных производителей подсистем прекратили продажи России в 2022 году. В феврале США, ЕС, Япония и Великобритания добавили системы с ЧПУ в совместно составленный "список совместных высокоприоритетных товаров для дальнейшего ослабления военных усилий России". Однако Совет экономической безопасности Украины заявляет, что компании часто продолжают работать с китайскими дочерними компаниями или фирмами-партнерами. Они импортируют или производят лицензионные версии продукции в самом Китае, а эти фирмы затем отправляют эту технологию в Россию.

Авторы указывают, что примерно две трети российского тяжелого промышленного оборудования, в частности, станки и системы управления, необходимые Кремлю для производства оружия, изношены и находятся на грани выхода из строя. Россия просто не имеет возможности производить эти системы самостоятельно, что делает ее зависимой от поставок извне. 90% станков, которые сейчас поступают в Россию, происходят из Китая. 70% российских фирм, которые их получают, имеют военные связи. Несмотря на это, 90% китайских фирм, участвующих в такой торговле, остаются полностью несанкционированными.

Потребность в усилении санкций

Украина хочет, чтобы США и их союзники заставили своих производителей тщательнее следить за технологиями, которые они экспортируют, а также оказывать давление на китайские компании, чтобы они меньше сотрудничали с Россией.

Усилия Запада, направленные на то, чтобы остановить поставки технологий, привели к тому, что Россия и Китай все больше сближаются. В то время, когда Россия остается зависимой от Пекина во многих компонентах и все больших инвестициях, Китай имеет свою собственную зависимость от России, в том числе в отношении реактивных двигателей для своих военных самолетов. Показательно, что на российской выставке "Армия 2024" на этой неделе присутствовали Китай, Иран и Беларусь, а также Индия.

"То, насколько агрессивно США и союзники смогут отрезать Россию от таких поставок – даже ценой собственных производителей и экспортеров – вполне может рассматриваться как еще одно испытание воли для новой эры международной конфронтации. Но это будет нелегко, и российские производители почти наверняка считают, что если они заплатят достаточно, то смогут сохранить доступ к нужным им системам и технологиям", – говорится в статье.

Обход санкций Россией

Вашингтон предупредил Турцию о "последствиях", если страна не ограничит экспорт в Россию американской военной техники, которая является жизненно важной для военной машины Москвы.

Ранее УНИАН писал, что Россия ищет в Китае подержанные станки, используя теневые сети покупателей, поскольку Кремль пытается получить жизненно важное оборудование для увеличения производства вооружений.

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