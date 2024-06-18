Теневые покупатели ищут подержанное оборудование западного производства.

Россия ищет в Китае подержанные станки, используя теневые сети покупателей, поскольку Кремль пытается получить жизненно важное оборудование для увеличения производства вооружений, пишет Financial Times.

Отмечается, что тайная стратегия Москвы по получению высокоточного оборудования является попыткой обойти все более жесткие западные санкции и экспортный контроль. Операции, проводимые через сети непрозрачных компаний, касаются старых высокотехнологичных станков, произведенных западными компаниями, которые остаются в Китае после десятилетий продажи местным заводам.

Вашингтонский центр перспективных оборонных исследований (C4ADS), который обнаружил теневую торговлю, заявил, что сложные схемы поставок свидетельствуют о том, что заявления Москвы о высокоточных инструментах, которые производятся в России, вероятно, "преувеличены".

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Аналитик C4ADS Аллен Маггард подчеркивает: "То, что станку два или три десятилетия, не означает, что он не способен производить простые компоненты для оружия".

Работа через посредников

Одна закупочная сеть, обнаруженная C4ADS и подтвержденная FT, касается московской компании AMG, российского военного поставщика, который в прошлом году попал под санкции США. В 2022 году AMG увеличила импорт инструментов с числовым программным управлением (ЧПУ), изготовленных японским производителем станков высокого класса Tsugami. Такие инструменты важны для оборонной промышленности, поскольку они позволяют автоматизировать высокоточную, высокоскоростную манипуляцию и фрезерование металла.

По словам журналистов, публичные документы показывают, что AMG заключила контракты на приобретение станков для компании "Комета", которая разрабатывает системы вооружений для России, в частности, системы противоракетной обороны, реактивное оружие и ракетные системы. Станки Tsugami были замечены в использовании на различных военных объектах.

В то же время таможенные документы показывают, что AMG купила оборудование Tsugami на сумму около 600 000 долларов в 2021 году у официального японского поставщика. После вторжения эта сумма выросла до $50 млн в 2023 году, причем весь прирост пришелся на двух теневых посредников. Первый поставщик – Amegino, находящийся под санкциями США и базирующийся в ОАЭ. Второй посредник – ELE Technology, которая обманным путем представляет себя как "подразделение компании Gray Machinery Company", американского дистрибьютора станков. На самом деле ELE Technology базируется в Китае.

Компания Tsugami сообщила FT, что не поставляла никаких товаров непосредственно ELE. Согласно информации на сайте ELE, в настоящее время она продает два подержанных станка Tsugami, которые были изготовлены в 2001 и 2005 годах. Документы свидетельствуют, что Amegino организовала для ELE отправку товаров на сумму $2,7 млн в Россию в начале 2023 года.

Tsugami полагается на китайский рынок уже около 20 лет. По оценкам одного лица, связанного с компанией, в Китае насчитывается более 100 000 машин Tsugami из 200 000 по всему миру. Это рынок, на который Москва нацелилась после того, как в 2022 году официальные поставщики машин Tsugami ушли из России. Министерство торговли Японии заявило, что работает с партнерами по G7 над усилением мер по противодействию обхода санкций.

В статье также указано, что другая российская компания, UMIC, приобрела станки и детали на сумму $2,9 млн в таких странах как Израиль, Япония, Корея, Германия, Швеция и Швейцария. Во всех случаях оборудование было отправлено из Китая и куплено в юанях через торговых партнеров, базирующихся в Китае. В отличие от AMG, UMIC не подпадает под санкции США.

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