Рада отсрочила долги «Южмаша» перед бюджетом и нашла 300 миллионов гривень на долги по зарплате

Системный кризис на «Южмаше» длится уже более десяти лет

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о погашении долгов по зарплате государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» (Южмаш) в размере 300 млн грн, а также отсрочила долги предприятия перед бюджетом.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год (относительно дополнительных мер по финансовому оздоровлению государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова») (№3697) проголосовали 324 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Что будет с уставным капиталом

Согласно пояснительной записке к закону, данным документом предусмотрено введение новой бюджетной программы - пополнение уставного капитала государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» на погашение задолженности по выплате зарплаты, единого социального взноса, отдельных налогов и перед государством по расходам бюджета в размере 2,318 млрд грн.

Сколько задолжали

В частности, погашение задолженности по выплате заработной платы и сопутствующих платежей 210 млн грн, а погашение налогового долга по уплате единого социального взноса – 90 млн грн.

Также предусматривается погашение налогового долга с отчисления в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) по итогам 2019 года в размере 35,645 млн грн.

Кроме того, погашение долга по уплате авансового взноса по налогу на прибыль при выплате дивидендов, начисленного по результатам за 2019 года в размере 6,416 млн грн, погашение задолженности перед государством по кредиту, привлеченному 2 февраля 2004 года у компании Colvis Finance Limited (Великобритания) под государственную гарантию в размере 1,976 млрд грн.

Что будет с долгами по зарплате

В ходе представления документа народный депутат Дмитрий Кисилевский сообщил, что сегодня на бюджетном комитете Верховной Рады было принято решение погасить задолженность по заработной плате, а долги перед бюджетом отсрочить на несколько лет.

В пояснительной записке подчеркивается, что системный кризис на «Южмаше» длится уже более десяти лет.

"Южмаш": история падения

Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (Днепр) создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.

Как сообщал УНИАН, «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» в период с 2012 по 2019 год сократил объемы производства в два раза.

Средняя численность работников предприятия в 2019 году сократилась до 5400 человек, тогда как в 2012 году она составляла 10000 человек. Сегодня средняя зарплата на заводе составляет 6500 грн, но даже с её выплатой у предприятия возникли огромные проблемы.

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