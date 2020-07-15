Сервис «еМалятко» теперь доступен во всех центрах админуслуг - Кабмин

Раньше центры сами решали, предоставлять им услугу или нет

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал распоряжение №523, которым сделал обязательной услугу для родителей новорожденных «еМалятко» в центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем официальном Telegram-канале.

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Что изменится

В Минцифры подчеркнули, что раньше центры сами решали, предоставлять им услугу или нет.

В ведомстве также сообщили, что теперь услугой можно воспользоваться в 32 городах страны.

«еМалятко»: что это такое

«еМалятко» - экспериментальный проект по предоставлению комплексной административной услуги родителям новорожденных. В частности, родители в рамках проекта могут получить следующие услуги:

услуги по проведению государственной регистрации рождения;

услуги по регистрации места проживания ребенка;

услуги по назначению государственной помощи при рождении ребенка;

услуги по назначению пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

услуги по регистрации ребенка в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и прочее.

Сегодня такую услугу можно получить по одному заявлению не только в учреждении здравоохранения, где родился ребенок, а и в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния и в центрах предоставления административных услуг.

История услуги

30 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам», направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

Зеленский поручил внедрить проект «еМалятко» до 1 января 2020 года.

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