Сервис «еМалятко» теперь доступен во всех центрах админуслуг - Кабмин
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании поддержал распоряжение №523, которым сделал обязательной услугу для родителей новорожденных «еМалятко» в центрах предоставления административных услуг.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем официальном Telegram-канале.
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Что изменится
В Минцифры подчеркнули, что раньше центры сами решали, предоставлять им услугу или нет.
В ведомстве также сообщили, что теперь услугой можно воспользоваться в 32 городах страны.
«еМалятко»: что это такое
«еМалятко» - экспериментальный проект по предоставлению комплексной административной услуги родителям новорожденных. В частности, родители в рамках проекта могут получить следующие услуги:
- услуги по проведению государственной регистрации рождения;
- услуги по регистрации места проживания ребенка;
- услуги по назначению государственной помощи при рождении ребенка;
- услуги по назначению пособия на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;
- услуги по регистрации ребенка в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и прочее.
Сегодня такую услугу можно получить по одному заявлению не только в учреждении здравоохранения, где родился ребенок, а и в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния и в центрах предоставления административных услуг.
История услуги
30 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам», направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.
Зеленский поручил внедрить проект «еМалятко» до 1 января 2020 года.
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