Корпорация NEC Group решила наказать РФ и передать средства на гуманитарную помощь пострадавшим от войны в украинском государстве.

Японская телеком-корпорация NEC Group приостановила будущие продажи и инвестиции в РФ из-за ее военной агрессии в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"NEC Group хочет выразить соболезнования всем, кто пострадал от трагической ситуации в Украине, и наши мысли особенно с семьями сотрудников NEC Group, которые называют этот регион домом. Мы искренне надеемся, что мирные и безопасные условия восстановятся как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американская дочерняя компания Netcracker Technology, которая управляет сайтами разработки программного обеспечения в Украине, реализовала ряд инициатив по оказанию помощи и поддержки своим работникам в Украине и их семьям, включая поддержку эвакуации и обеспечения жильем, едой, водой, товарами и запасами.

На сегодня более 700 украинских сотрудников компании и их семей перемещены в более безопасные места в Украине и за рубежом.

Кроме того, NEC Group передаст полмиллиона евро Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций на гуманитарную помощь пострадавшим от кризиса в Украине и близлежащих регионах.

В заявлении NEC Group подчеркнули, что каждая компания NEC Group собирает пожертвования от сотрудников со всего мира.

Напомним, Россия ворвалась на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь, Николаев и Херсон.

Ряд западных стран, в том числе США и страны-члены Евросоюза, ввели против российской стороны новые санкции.

Кроме того, ряд иностранных компаний - например, Cisko, IBM, Starbucks, McDonald's, Coca-Cola решили приостановить работу на российском рынке.

Справка УНИАН, NEC Group - японская корпорация, производитель электронной, компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. Штаб-квартира расположена в Токио.

Вас также могут заинтересовать новости: