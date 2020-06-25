Водка Green Day стала лидером по динамике роста среди украинских водочных ТМ

По данным социологического исследования "ММІ Украина" водка Green Day, набирает популярность среди потребителей Украины самыми быстрыми темпами в сравнении с украинскими конкурентами, и вошла в пятерку самых динамично растущих среди всемирных лидеров рынка.

Как мы можем убедиться, свой слоган «Утро будет добрым!» - Green Day успешно оправдывает.

Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью!

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