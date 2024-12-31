Разлад с Брюсселем привел к тому, что Будапешту заморозил помощь на 19 миллиардов евро.

С 1 января Венгрия потеряет доступ к более чем 1 миллиарду евро из фондов Европейского союза. Проблемы с Брюсселем мешают Будапешту выйти из рецессии и подрывают шансы премьер-министра Виктора Орбана на переизбрание в 2026 году.

Издание Financial Times пишет, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии в момент, когда у правительства мало возможностей для маневра. Дефицит бюджета в 2024 году составляет более 4,5% ВВП, что усиливает политическую напряженность.

В третьем квартале экономика Венгрии сократилась на 0,7%, что стало вторым сокращением подряд, ввергнув экономику в техническую рецессию на фоне слабого спроса в автомобильной, электронной и фармацевтической отраслях, которые доминируют в страны.

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Из 6,3 миллиарда евро средств, замороженных Брюсселем из-за проблем с верховенством закона, Будапешт навсегда потеряет 1,04 миллиарда евро, которые должны были выделить до конца 2024 года. Венгрия также недополучает от ЕС средства на беженцев, к концу года потери составят 200 миллионов евро.

Обе суммы дополняют единовременный штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом в июне за нарушение правил предоставления убежища и игнорирование ранее вынесенного решения.

В общей сложности 19 миллиардов евро в фондах восстановления после пандемии и других ресурсах ЕС остаются заблокированными вплоть до выборов. При этом ни одна из сторон не хочет уступать в решении вопросов, которые каждая из них считает фундаментальными, включая меры по борьбе с коррупцией, независимость судебной системы и отношение Венгрии к меньшинствам и беженцам.

Брюссель также поставил под сомнение уверенность Будапешта в том, что он сможет увеличить расходы в течение следующих четырех лет, основываясь на ожиданиях Венгрии относительно высоких темпов роста экономики.

У обеих сторон есть время до середины января, чтобы согласовать компромиссный бюджетный план с 2025 по 2028 год, при этом ЕС намерен дать плохую оценку, если правительство Венгрии не снизит расходы. Из бюджета на 2025 год уже исключили инвестиции и социальные расходы на миллиарды евро, в основном финансируемые ЕС.

Министр экономики Мартон Надь признал, что правительство не может полностью восполнить пробел в финансировании Евросоюза. Вместо того чтобы использовать государственные средства для стимулирования экономики, он предложил разрешить людям использовать сбережения частных пенсионных фондов на сумму около 5 миллиардов евро для покупки недвижимости или ремонта, не облагая их налогами, чтобы стимулировать слабый спрос.

Орбан, тем временем, делает ставку на то, что инвесторы из Азии смогут заполнить этот пробел - такую политику он назвал "экономическим нейтралитетом". Китайские инвестиции в Венгрию выросли в последние годы, но мало кто считает, что они могут полностью компенсировать дефицит средств от Брюсселя.

Экономика Венгрии и победа Трампа

Издание Reuters писало, что победа на президентских выборах в США Дональда Трампа может стать политическим благом для венгерского лидера Виктора Орбана, но в экономическом плане – это плохая новость для Будапешта. Новый президент США усиливает инфляционные риски.

Если Трампу удастся быстро добиться прекращения войны между Россией и Украиной, то акции венгерских компаний значительно выраситут.

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