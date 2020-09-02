Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи «Смарт-Дія».

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Сроки реализации

"Согласиться с предложением Министерства цифровой трансформации, Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы относительно реализации до 1 июля 2022 года экспериментального проекта по использованию удаленной квалифицированной электронной подписи «Смарт-Дія»", - сказано в проекте постановления.

В пояснительной записке к документу указано, что целью его принятия является устранение проблемы невозможности осуществить удаленную идентификацию физических лиц, которые впервые обращаются за получением квалифицированных электронных доверительных услуг.

Предполагается, что физические лица, которые обратились за предоставлением данной услуги на государственный портал "Дія", будут получать ее от квалифицированных поставщиков.

Хронология событий

2 апреля 2020 года Минцифры запустило портал государственных услуг «Дія». На портале можно получить около 30 государственных услуг онлайн.

21 апреля Министерство цифровой трансформации запустило официальный веб-сайт company.diia.gov.ua государственной IT-компании Diia Company. В начале апреля Минцифры запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».

2 сентября 2020 года портал "Дія" приостановил регистрацию ФОПов.

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Автор: Дмитрий Шварц