Всего в Едином реестре должников пока зафиксировано 8,8 млн долгов.

В течение 2024 года Единый реестр должников пополнился на 712 453 записей. Чаще всего это были штрафы за нарушение правил дорожного движения, взыскания за админнарушения и в пользу государственного бюджета.

Как сообщает платформа "Опендатабот", сейчас всего зафиксировано 8,8 млн долгов в Едином реестре должников. Всего с начала полномасштабной войны реестр вырос почти на 2 млн задолженностей.

Отмечается, что больше всего записей в Реестре должников касаются штрафов за нарушение правил ПДД - 1,8 млн или 21% от общего количества. Далее идет взыскание за административные правонарушения - 1,7 млн или 20% от общего количества долгов. Взыскания в пользу государственного бюджета пока составили 1,6 млн или 18,5%. Замыкают четверку долги по коммунальным платежам - 727 тысяч или 8%. При этом еще более 21% долгов невозможно отнести к какой-то определенной вышеупомянутой категории.

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Кроме того, увеличилось взысканий имущества по исполнительному документу - до 15,6 тысяч или 24%. Также почти на 17% выросло количество конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных - 11,8 тысяч.

Новости Украины

Цены на кофе в Украине в 2024 году выросли на 11% до 31 гривны в среднем, по сравнению с 2023 годом. Аналитики "Опендатабот" отмечали, что с начала полномасштабной войны эспрессо в Украине подорожало в 1,7 раза - с 19 гривен в 2021 году до 33 гривен на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что чуть более четверти физических лиц-предпринимателей (ФЛП) планируют закрываться в ближайшее время. Среди причин более половины тогда назвали повышение налогов.

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