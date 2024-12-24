В Украине планируют закрыться четверть ФОПов, но большинство - из-за налогов, - опрос

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие 31694 респондента.

Чуть больше четверти физических лиц-предпринимателей (ФОП/ФЛП) планируют закрываться в ближайшее время. В качестве причины больше половины назвали повышение налогов.

Согласно опросу "Опендатабот", закрыться планируют 27% украинских ФОПов, а это 8621 участник.

"2297 или 7% планировали закрыться в этом году. Еще 20% или 6324 участников отметили, что планируют прекратить деятельность в следующем году", - говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что 62% опрошенных ФОПов решили закрыться из-за закона о налогах, а еще 19% - из-за проблем в бизнесе.

Кроме того, указано, что больше всего опрошенных ФОП работает в розничной торговле - 24,6%, а 21% - в сфере ИТ.

Стоит отметить, что всего в исследовании "Опендатабот" приняли участие 31694 респондента, которые отметили, что работают как ФОП.

В Украине массово закрываются ФОП - послдение новости

18 декабря "Опендатабот" сообщили о том, что в Украине после подписания президентом Владимиром Зеленским закона о налогах всего закрылось 22,5 тысячи ФЛП. В то же время не было приведено данных о том, сколько за этот период было открыто ФОП.

В свою очередь народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что количество новых физических лиц-предпринимателей с начала года значительно возросло. За последние два месяца количество вновь созданных ФОПов увеличилось на 7 тысяч по сравнению с закрытыми.

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