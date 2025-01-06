В Харьковской области стоимость эспрессо не изменилась

Цены на кофе в Украине в 2024 году выросли на 11% до 31 гривни среднем в сравнении с 2023 годом. Самая дорогая чашка кофе - в Одесской области, а самая дешевая - в Хмельницкой и Сумской областях

Аналитики Опендатабот отметили, что с начала полномасштабной войны эспрессо в Украине подорожало в 1,7 раза - с 19 гривень в 2021 году до 33 гривень на конец 2024 года.

По состоянию на конец декабря самый дорогой кофе в Украине продавали в Одесской области - 40 гривень за чашку. За год цена выросла на 20%. На втором месте оказалась Львовская область, где чашка эспрессо стоит 39 гривень. Третью строчку заняла Волынская область с ценой на уровне 37 гривень.

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Самый дешевый кофе в Хмельницкой и Сумской областях - по 28 гривень за чашку.

Больше всего за год, а это 29%, выросла цена в Винницкой области - до 31 гривни за чашку. Только в Харьковской области стоимость эспрессо не изменилась - 34 гривни.

Цены на кофе в Украине - прогноз экспертов

Мировые цены на кофе значительно выросли. Украинский рынок обычно реагирует с небольшим опозданием, но уже в следующем месяце украинцы ощутят подорожание.

Совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов отметил, что к февралю цены для потребителей станут аномально высокими. Например, чашка эспрессо, которая сейчас стоит около 40-45 гривень, подорожает до 70 гривень. Латте или капучино, которые сейчас стоят 60 гривень, вырастут в цене до 100 гривень. В общем для конечного покупателя стоимость кофе вырастет на 80-100%.

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