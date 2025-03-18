Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 500 гривен.

Стоимость аренды жилья в Киеве за последние полгода упала более чем на четверть - по данным портала M2bomber, с сентября 2024 года квартиры в целом подешевели на 26,2% (с 24 396 грн до 18 000 грн).

При этом, по данным портала, за год цена аренды жилья выросла на 13,3% - с 15 882 грн до 18 000 грн.

Что касается статистики цен с разбивкой по количеству комнат в арендуемой квартире, по данным портала недвижимости ЛУН средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 16 500 гривен. Самая высокая цена традиционно на квартиры в Печерском (33 600 грн), Шевченковском (24 000 грн) и голосеевском (18 500 грн) районах. Самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в аренду в Деснянском (9 000 грн), Днепровском и Святошинском (по 13 500 грн) районах.

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Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в столице по состоянию на март 2025 года составляет 25 000 гривен. В Печерском районе аренда "двушки" обойдется в среднем в 42 000 грн, Шевченковском - 31 500 грн, Голосеевском - 29 400 грн. За 11 000 грн можно снять двухкомнатную квартиру в Деснянском районе, за 15 300 грн - в Святошинском и за 16 000 грн - в Днепровском.

Трехкомнатную квартиру в Киеве сейчас можно арендовать в среднем за 41 900 гривен в месяц. Пальму первенства по уровню цен держит Печерский район (67 200 грн), уступают ему Шевченковский (46 200 грн) и Голосеевский (35 700 грн). Значительно меньше придется выложить за аренду трехкомнатной квартиры в Деснянском районе (14 000 грн), Святошинском (18 500 грн) и Дарницком (21 000 грн).

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Как подсчитали в ЛУН, самой распространенной ценой аренды однокомнатной квартиры в Киеве является показатель в 14-16 тысяч гривен, двухкомнатной - 10-15 тысяч гривен, трехкомнатной - 15-20 тысяч гривен.

Как писал УНИАН, стоимость аренды однокомнатных квартир во многих городах Украины изменились. За последние полгода такое жилье подешевело в пределах 2-31%.

По данным Lun.ua, сильнее всего аренда упала в Полтаве - на 31%, до средних 9000 гривен. Кроме того, подешевели квартиры в Ужгороде - на 10%, а во Львове - на 9%.

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