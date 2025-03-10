В Украине упала стоимость аренды однокомнатных квартир: где самое дешевое жилье

Снять 1-комнатную квартиру в Украине в среднем можно от 4000 до 17 000 гривень.

Стоимость аренды однокомнатных квартир во многих городах Украины изменились. За последние полгода такое жилье подешевело в пределах 2-31%.

По данным Lun.ua, сильнее всего аренда упала в Полтаве – на 31%, до средних 9000 гривень. Кроме того, подешевели квартиры в Ужгороде – на 10%, а во Львове - на 9%.

Насколько снизилась аренда жилья в других городах:

Видео дня

в Ривном и Виннице – 4%;

в Киеве – на 3%;

в Хмельницком – на 2%.

В то же время в двух городах Украины стоимость аренды возросла. Так, в Одессе снимать квартиру стало дороже на 6%, а в Ивано-Франковске – на 3%.

Аналитики указали, что в других городах стоимость аренды однокомнатных квартир не изменилась. Отмечается, что снять 1-комнатную квартиру в Украине в среднем можно от 4000 до 17 000 гривень, а именно:

во Львове - в среднем 17 000 грн;

в Ужгороде – 16 800 грн;

в Киеве – 16 500 грн.

Среди самых дешевых городов оказался Николаев, где снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 5400 гривень, Запорожье – 5000 гривень, а также Харьков - 4000 гривень.

Жилье в Украине - последние новости

В феврале президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха заявила, что из-за большого количества внутренних переселенцев на Ивано-Франковщине, Львовщине, Буковине, Закарпатье продолжается "строительный бум". При этом в восточных, южных областях спрос на жилье мал из-за близости линии фронта.

При этом исполнительный директор Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита считает, что весной 2025 года стоимость аренды жилья в Украине может вырасти на 10-15%.

Вас также могут заинтересовать новости: