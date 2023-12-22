В 2023 году "Укрзализныця" планирует перевезти 147 млн тонн грузов.

По результатам текущего года, внутренние перевозки "Укрзализныци" должны составить 77 млн тонн. Экспорт, согласно оперативным планам, должен составить 63 млн тонн, импорт - 6 млн тонн, транзит - 1 млн тонн. Таким образом, "УЗ" планирует в 2023 году перевезти 147 млн тонн грузов. Об этом рассказал председатель правления компании Евгений Лященко.

В прошлом, 2022 году, компанией был перевезен 151 млн тонн грузов. Это более чем вдвое меньше, чем в 2021, когда грузовые перевозки АО УЗ составляли 314 млн тонн.

По итогам 2023 года "УЗ" планирует получить 7 млрд грн чистой прибыли - после 9,6 млрд грн чистого убытка в 2022-м. По словам Евгения Лященко, в 2023 году компания получит доход в размере 99,6 млрд грн, 82,1 млрд из которого приходится на грузовые перевозки, 8,4 млрд грн - пассажирские перевозки и 9,1 млрд грн - другие доходы.

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В следующем году этот рекорд компания планирует повторить. В этом, как ожидается, помогут обновление антикоррупционной программы, повышение эффективности закупок и расходов и увеличение объемов грузоперевозок - в частности, максимальное использование возможностей украинского морского коридора.

Ранее "Укрзализныця" намеревалась повысить тарифы на грузовые перевозки, обосновывая это убытками. Однако позже стало очевидно, что повышение не требуется, поскольку компания планирует значительную прибыль.