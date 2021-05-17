В Минцифры представили ряд новых услуг в приложении и на портале "Дія", а также анонсировали новую программу багбаунти (поиска уязвимостей) для приложения.

Министерство цифровой трансформации на Diia Summit 17 мая объявило о запуске более чем 10 новых услуг в приложении и на портале "Дія".

Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Уплата налогов и подача деклараций

Появилась возможность задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФОП, а также посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды.

В Минцифры отметили, что процесс подачи налоговых деклараций упростили: вместо двух страниц и более 30 полей теперь достаточно ответить всего на 4 вопроса и внести сумму дохода для расчета единого налога. Также в министерстве добавили, что система уведомлений будет напоминать о предельных даты подачи деклараций и уплаты налогов.

Электронная подпись

В ходе пресс-конференции после Diia Summit замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб заявил, что при хранении ключ делится. Часть его (ключ к ключу) хранится в приложении "Дія" на смартфоне пользователя, а непосредственно вторая часть хранится на защищенном облачном носителе.

"Совокупность всех этих действий дает на выходе квалифицированную электронную подпись", — заключил Выскуб.

NFC-авторизация

Авторизоваться в приложении "Дія" можно будет, приложив к смартфону ID-карту

Статический QR-код

Бизнесу не нужно будет делать техническую интеграцию и покупать оборудование, чтобы принимать паспорт в смартфоне. Можно будет в кабинете на портале "Дія" сгенерировать QR-код и распечатать его. После этого клиент сможет отсканировать этот код и дать согласие на шеринг документов.

Новые строительные услуги

Для класса последствий СС2 / СС3 — электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о принятии в эксплуатацию;

автоматическая регистрация декларации о начале выполнения строительных работ для объектов класса последствий СС1;

онлайн-выдача строительного паспорта застройки земельного участка.

Изменение места регистрации онлайн

Минцифры в тестовом режиме запустила возможность смены места регистрации онлайн. Пока услуга доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя. За год ее планируют масштабировать на всю страну.

Автоматическая регистрация ФОП

Теперь ФОП можно зарегистрировать автоматически, не прибегая к услугам госрегистратора. Заявка на открытие ФОПа поступает напрямую в реестр физлиц-предпринимателей.

E-петиции

Пользователи смогут создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции на портале "ВзаємоДія" (часть портала "Дія") или в приложении "Дія". В Минцифры назвали эту услугу "первым этапом введения электронной демократии в Украине".

Обновление для водителей

В приложении "Дія" можно будет подать заявку на новое водительское удостоверение. Для тех, у кого есть водительское удостоверение, "Дія" будет каждый час обновлять раздел "Штрафы". Также будут доступны штрафы, выписанные патрульными. За 5 дней до окончания срока оплаты "Дія" будет напоминать о штрафе.

Льготная ипотека для переселенцев

Внутренне-перемещенные лица могут подать на портале "Дія" заявление на подачу заявления на намерение получить льготную ипотеку на 20 лет под 3% годовых.

Уплата админсбора онлайн

Услуга оплаты админсбора пока доступна в Одессе, Хмельницком и Ровно. До конца года ее планируют масштабировать на всю страну. Для оплаты нужно навести камеру в приложении Дія на QR-код у регистратора.

Регистрация операторов мощностей рынка

Мощности рынка — это любое оборудование для производства, хранения или транспортировки пищевых продуктов.

Также в министерстве анонсировали проведение нового этапа багбаунти приложения "Дія". Открытый конкурс начнется в июне и продлится 6 месяцев. Призовой фонд — 1 млн грн.

"Дія 2.0": что необходимо знать

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія 2.0».

Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, студенческим билетам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии. Также мобильное приложение отображает жизненное пространство регистрации проживания в соответствии с паспортом или свидетельством о рождении.

Правительство определило диджитализацию страны как одно из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Авторы: Павел Степанец, Дмитрий Шварц