По государственной программе "5-7-9" уже выдано кредитов на сумму 54,5 млрд грн.

Со старта государственной программы доступных кредитов "5-7-9" банки выдали украинским предпринимателям более 20,7 тысяч кредитов на общую сумму 54,5 млрд грн, а наиболее активно кредиты берут представители агросектора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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"Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (46%), торговли и производства (25%) и промышленной переработки (17%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от суммы всех кредитов 20,2 млрд грн выданы на рефинансирование полученных ранее ссуд, 7 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 27,2 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

«Доступные кредиты 5-7-9%»: что необходимо знать

С февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы «Доступные кредиты 5-7-9%», оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня 2020 года Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы «5-7-9», смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

Кабинет министров 28 декабря внёс изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

Автор: Анна Нагорная