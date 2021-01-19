С момента старта программы уполномоченные банки уже выдали 7 957 займов на общую сумму 18,5 миллиарда гривень.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 279 новых кредитов на общую сумму 687,3 миллиона гривень.

Читайте такжеЭксперт рассказал, что будет влиять на экономику Украины в 2021 годуОб этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 279 кредитов на общую сумму 687,3 миллиона гривень. С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 7 957 займов на общую сумму в 18,5 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из этой суммы 11,591 миллиарда гривень были выданы в качестве рефинансирования ранее полученных займов, 3,242 миллиарда гривень предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,643 миллиарда гривень - в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

Кабинет министров 28 декабря внёс изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

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Автор: УНИАН