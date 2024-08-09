В июле 2024 года руководство государственной компании НЭК "Укрэнерго" получило 2,2 млн грн заработной платы, что на 30% или на 500 тыс. грн больше, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные на сайте государственной компании.

Причина 30%-го повышения заработной платы руководству государственной компании в отчете не раскрываются.

Напомним, именно в июле Украина столкнулась с самыми жесткими графиками отключений света, когда без электроснабжения люди были по 14-16 часов в сутки.

Видео дня

Всего, по данным государственной компании "Укрэнерго", за 7 месяцев 2024 года заработная плата руководства компании составила почти 22 млн грн.

В руководство "Укрэнерго" входит 5 человек - Владимир Кудрицкий, Алексей Брехт, Сергей Галаган, Олег Скрипник и Андрей Немировский.