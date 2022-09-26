У Европейской комиссии есть вопросы насчет единого государственного трейдера, отметила советник министра энергетики.

Европейская комиссия считает, что создание единого государственного трейдера электроэнергии искажает конкуренцию на рынке электроэнергии.

Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль в комментарии Forbes.

"У Европейской комиссии есть вопросы относительно единого государственного трейдера – "Энергетической компании Украины". Они считают это искажением конкуренции", – комментирует Зеркаль.

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Она добавила, что дальнейшая синхронизация украинской энергосистемы с европейской требует от Украины адаптации законодательства и рыночных практик в соответствии с правилами ЕС.

В то же время Зеркаль подчеркнула, что сейчас Украина пребывает на финальной стадии согласования с Европейской комиссией плана по синхронизации рынков.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Жупанин заявлял, что ситуация с "Энергетической компанией Украины" может негативно повлиять на рынок экспорта электрической энергии.