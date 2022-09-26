Европейская комиссия считает, что создание единого государственного трейдера электроэнергии искажает конкуренцию на рынке электроэнергии.
Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль в комментарии Forbes.
"У Европейской комиссии есть вопросы относительно единого государственного трейдера – "Энергетической компании Украины". Они считают это искажением конкуренции", – комментирует Зеркаль.
Она добавила, что дальнейшая синхронизация украинской энергосистемы с европейской требует от Украины адаптации законодательства и рыночных практик в соответствии с правилами ЕС.
В то же время Зеркаль подчеркнула, что сейчас Украина пребывает на финальной стадии согласования с Европейской комиссией плана по синхронизации рынков.
Напомним, ранее народный депутат Андрей Жупанин заявлял, что ситуация с "Энергетической компанией Украины" может негативно повлиять на рынок экспорта электрической энергии.